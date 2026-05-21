Özgür Özel: 'Çerkes halkının sürgün acısını unutmadık, unutturmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sürgün nedeniyle yaşamını yitirenleri anan Özel, şunları kaydetti:
"1864’te ana yurtlarından koparılan Çerkes halkının sürgün acısını unutmadık, unutturmayacağız. Sürgün yollarında yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor; hafızalarında ve yüreklerinde bu acıyı taşıyan tüm Çerkes yurttaşlarımızın kederini paylaşıyorum."
— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2026
#21Mayıs1864