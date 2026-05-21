Özgür Özel: 'Çerkes halkının sürgün acısını unutmadık, unutturmayacağız'

21.05.2026 13:24:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'ne ilişkin, "1864’te ana yurtlarından koparılan Çerkes halkının sürgün acısını unutmadık, unutturmayacağız. Sürgün yollarında yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor; hafızalarında ve yüreklerinde bu acıyı taşıyan tüm Çerkes yurttaşlarımızın kederini paylaşıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sürgün nedeniyle yaşamını yitirenleri anan Özel, şunları kaydetti:

"1864’te ana yurtlarından koparılan Çerkes halkının sürgün acısını unutmadık, unutturmayacağız. Sürgün yollarında yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor; hafızalarında ve yüreklerinde bu acıyı taşıyan tüm Çerkes yurttaşlarımızın kederini paylaşıyorum."

