Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara’da partisinin tüm belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıda belediyelere atanan kayyumlar, SGK borçları üzerinden gündeme getirilen hacizler, Hazine payındaki kesintiler ve CHP’nin bunlara karşı neler yapacağı değerlendirilecek. Tüm engellemelere karşı bir çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyen parti kurmayları, “Her şeye rağmen toplu sözleşmelerde taşrada 28 bin, merkezde de 45 bin arası bir aralıkta taban ücretleri belirledik. Kreşlerimizi artırma hedefimiz sürüyor. Bizim önerimiz borçlarla ilgili beklenen yapılandırma yasasının çıkması ama önce elimizi kolumuzu bağlamak için tahsilin bitmesini bekleyecekler sonra yasayı çıkartacaklar” dedi. Yapılandırmanın Meclis’e gelmesi için çağrı yapan partililer, “Getirin yapılandırma yasasını, belediyelerimiz geçmişe dönük borçlarını yapılandırmayla, takaslarla ya da mal değişimleriyle halletsin. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sorunu çözeceğiz” diye konuştu.