Özgür Özel'den 15 Eylül öncesi kritik çağrı: Yarını işaret etti, saat verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görüleceği 15 Eylül'den 1 gün önce Ankara'da büyük bir miting yapacak.

Ankara'da 14 Eylül Pazar günü yapılacak miting, saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek.

Büyük miting öncesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kritik bir çağrı geldi.

Özel, 15 Eylül Pazartesi günü görülecek kurultay davası öncesi, yarın Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan büyük mitinge tüm yurttaşları davet etti.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, “Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz! Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız. Yarın Başkent Ankara’dayız! ‘Vesayet Değil Siyaset’ demek için, ‘Kayyıma Darbeye Hayır’ demek için buluşacağız. Tüm Ankaralıları bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi dikkati çeken bir karar almıştı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunulmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruya göre Kurultay, 21 Eylül Pazar günü toplanacak.