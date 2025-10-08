Özgür Özel’den ‘200 gün’ mesajı: Saat vererek çağrı yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 11:11:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200 günü geride bırakmasının ardından mesaj paylaştı.

Özel şunları yazdı:

“Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz!

Milletin vicdanı, umudu, cesareti kazanacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak!

Bu akşam 20.30’da,

Şişli – Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde buluşuyoruz.”

