Özgür Özel’den ‘200 gün’ mesajı: Saat vererek çağrı yaptı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200 günü geride bırakmasının ardından mesaj paylaştı.

Özel şunları yazdı:

“Tam 200 günü aştı, bir adaletsizliğin, bir haksızlığın ortasındayız. O gün bu gündür milletle meydanlarda direniyoruz!

Milletin vicdanı, umudu, cesareti kazanacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak!

Bu akşam 20.30’da,

Şişli – Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde buluşuyoruz.”