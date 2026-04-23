Özgür Özel'den '23 Nisan' mesajı: 'O, en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, duygulandıran mesajından, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara sevgisine ve güvenine atıf yaptı.
"SEN YÜRÜ Kİ YARINLAR ADINLA YAZILSIN!"
X (Twitter) hesabından bir video paylaşan Özel, paylaşımına şu notu düştü:
"O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı.
'Korkma' diyen bir irade,
'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı…
İşte bu yüzden;
Yürü çocuk…
Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum."
O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2026
