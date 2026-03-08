Özgür Özel'den 8 Mart mesajı: 'Katlanmak zorunda değilsiniz!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Özel, sosyal medya platformlarındaki hesapları üzerinden, kadına yönelik şiddete ve kadın emeğine yönelik sömürüye dikkat çeken ve "Katlanmak zorunda değilsiniz!" denilen videoyla birlikte paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun."