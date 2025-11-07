Özgür Özel'den, Akın Gürlek'e 'dava' yanıtı: 'O sözleri kime dediğim belli ama üzerine alınmış'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da İhsan Doğramacı Camisi’nde cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Akın Gürlek'in kendisine tazminat davası açmasına dair konuştu.

"O sözleri kime dediğim belli. Ben ortaya söyledim. Sen üzerine alınıyorsan o senin bileceğin iş. Sayın Akın Gürlek üzerine alınmış ve bana tazminat davası açmış" diyen Özel, "Sayın Erdoğan neler söyledi bize... Partimizin kadınlarına neler söyledi..." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN NELER SÖYLEDİ SAYSAM AKŞAM HABERDE KULLANAMAZSINIZ"

CHP lideri Özel, "Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Dinime küfreden Müslüman olsa 2022 şurada var yazdım siz sordunuz. 2022 yılı 8 Ocak günü "Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var" şimdi bu ifadeleri kullanan kişi bana şundan dolayı kızıyor. "Ağzını bozdu hakaret etti" diyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşine evladı ve babasının tutuklandığı gün Sosyal medya trolleri, o trolleri yönlendiren ordular ve sözde birtakım şeyler de falan neler yazıldı çizildi gördünüz. Dedim ki arkadaşlarımızın kendilerini içeri attıkları yetmiyor.

* Haysiyetleriyle oynuyorlar. Köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor, kimlere dediğimi bütün herkes biliyor. Ama burada Sayın Akın Gürlek'in şöyle bir şeyi var. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi savcılık. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabii davanın içeriğinde ne diyor? Ben Akın Gürlek'e ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti.

* Ama ben ne dediysem Akın Gürlek'te söylüyorum. O gün de otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım. Öbür meseleyi söylediğimde Erdoğan'a dedim ki saldıranlara itine köpeğine sahip çık. O başka bir şey. Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcıları da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık, çok net.

* Ha Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz. Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi? Ama biz geçen sene Türkiye'nin 1. Partisi olduğumuzda ki Erdoğan'ın konuşmasında esas itiraz ettiğim nokta o ne diyor?

* Ülkemizin 2. büyük partisinin diyor. Bunu üye sayısı için hakkında bir tek söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde 1. partiyim. Son seçim söylüyorsa 1. partiyim. İlk kurulan parti diyorsa 1. parti. Türkiye'nin 1. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek. Ondan sonra çıkacak bana onu söyle bunu söyleme falan. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir. Onun dışında esas mesele şu. Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum. Yönettiğiniz ülkede bir anayasa var. Anayasada, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili bağlayıcı hükümler var. Bu iki maddeye rağmen Anayasa Mahkemesinin esastan aldığı bir karara İstanbul Çağlayan Adliyesindeki bir 1. kademe mahkemesi ki ilk kararı da alan o anayasayı yok sayarak direniyor. Bunlarla ilgili sizin Adalet Bakanınızın sizin atadığınız Adalet Bakanı başkanı olduğu HSK hiçbir adım atmıyor. Türkiye'de hukuk düzenini ortadan kaldırdılar. Bu sadece bu tip davalarda görülmüyor ki. Anayasa Mahkemesi ne davalarda haksızlığa uğradığını iddia eden, adil yargılanmadığını iddia eden ne kadar önemli davalara bakıyor? Bundan sonra 1. kademenin üzerinde böyle bir denetim kalmadı.

AYRINTILAR GELECEK...