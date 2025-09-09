Özgür Özel'den, Alev Coşkun'a 'kuruluş' teşekkürü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş yıldönümü nedeniyle odasında çerçeveletip saklanan CHP’nin kuruluş dilekçesini Cumhuriyet’e gösterdi.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun’un CHP’nin ilk kongresinin Sivas Kongresi olduğuna yönelik yazılarını anımsatan Özel, “Alev Coşkun’a ithafen aslında 106. yılımız olduğunu biliyoruz. Alev Coşkun’un çok emeği var. Bu hafta 4-9 Eylül kuruluş haftası. Bunu tüzüğümüze koyduk. Artık her yıl böyle kutlanacak. Çünkü Alev Coşkun’un çok üzerinde durduğu bir şey vardı. CHP’nin ilk kongresi 4 Eylül 1919, Sivas Kongresi. O yüzden 106 yaşındayız. Ama resmi kuruluş belgesiyle 102 yaşındayız” ifadelerini kullandı.

İŞTE O BELGE

Özel, CHP’nin Eylül 1923’te kuruluşu için yapılan eski Türkçe yazılı başvuru metnini de Cumhuriyet okurları için paylaştı.