Özgür Özel'den 'Ankara Gar Katliamı' paylaşımı: 'Yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, "Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özel şunları kaydetti:

