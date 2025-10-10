Özgür Özel'den 'Ankara Gar Katliamı' paylaşımı: 'Yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 10:37:00
ANKA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, "Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"BİLİYORUZ Kİ KÖTÜLÜK BÜYÜSE DE, İYİLİK HEP KAZANIR"

Özel şunları kaydetti:

"Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

