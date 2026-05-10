Özgür Özel'den 'Anneler Günü' mesajı: 'Anneler sadece evlat büyütmez…'

10.05.2026 10:26:00
CHP lideri Özgür Özel, kişisel sosyal medya hesabından Anneler Günü için bir mesaj yayımladı. Özel, paylaşımında annesiyle olan bir fotoğrafına yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

CHP lideri, ilgili paylaşımında annesiyle Anıtkabir'in önünde çekilmiş olan bir fotoğrafına yer verdi.

'ANNELER SADECE EVLAT BÜYÜTMEZ…'

Özel, X paylaşımında "Anneler; sadece evlat büyütmez... Vicdan büyütür, dayanışma büyütür, umut büyütür Başta şehit annelerimiz olmak üzere, emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımıza ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı...

