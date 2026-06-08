Özgür Özel'den Aziz Yıldırım'a tebrik

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için ise sarı pusula kullanıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak başkanlığa yeniden seçildi.

2926 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

3 Haziran 2018'deki seçimi kaybederek Fenerbahçe başkanlığından ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün (2926 gün) sonra geri döndü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK

CHP lideri Özgür Özel, 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyor; Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.