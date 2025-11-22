Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Silivri' daveti: 'Ekrem başkan ağırlamaktan memnuniyet duyar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Özel, İçişleri Bakanlığı ABB Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddialarının araştırılması için soruşturma izni verilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

"İMAMOĞLU'NA YAPILANI YAVAŞ'A DA YAPMAK İSTİYORLAR"

Özel, "19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil bu. Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen hiçbir partide olmayan Yargı Kolları Başkanlığı diye bir kol kuran birinden muhatabız" ifadelerini kullandı.

Özel, şu sözlerle devam etti:

"Bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastini gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar. Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanından ilgili özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar.

Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Sayın Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Hiç eğip bükmeyelim yani. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de, Mansur Bey de gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adayı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor."

"SİLİVRİ'YE DE GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ, BUNDAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi, o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan Sayın Bahçeli ve üç arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan... Ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet etmek olduğunu, 4.000 sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftira olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatır. Sayın Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."