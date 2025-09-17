Özgür Özel'den Bahçelievler çağrısı: 'Bu meydanlar demokrasiyi getirecek'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 09:45:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler'de düzenlenecek miting için yurttaşlara çağrı yaptı. Özel, "Demokrasiden, adaletten korkuyorlar çünkü ülkeye bunlar gerçekten geldiğinde onlar iktidarda olmayacaklar" dedi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi İstanbul'un Bahçelievler ilçesi.

Miting, bu akşam saat 20:30'da Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"MEYDANLAR DEMOKRASİYİ GETİRECEK"

Özel, miting öncesi yaptığı paylaşımda yurttaşlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Demokrasiden, adaletten korkuyorlar çünkü ülkeye bunlar gerçekten geldiğinde onlar iktidarda olmayacaklar.

Ama kaçışı yok. Bu meydanlar demokrasiyi de getirecek, adaleti de!

Bu akşam saat 20.30’da Bahçelievler Haznedar Meydanı’ndayız."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Miting