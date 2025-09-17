Özgür Özel'den Bahçelievler çağrısı: 'Bu meydanlar demokrasiyi getirecek'

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi İstanbul'un Bahçelievler ilçesi.
Miting, bu akşam saat 20:30'da Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
"MEYDANLAR DEMOKRASİYİ GETİRECEK"
Özel, miting öncesi yaptığı paylaşımda yurttaşlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
"Demokrasiden, adaletten korkuyorlar çünkü ülkeye bunlar gerçekten geldiğinde onlar iktidarda olmayacaklar.
Ama kaçışı yok. Bu meydanlar demokrasiyi de getirecek, adaleti de!
Bu akşam saat 20.30’da Bahçelievler Haznedar Meydanı’ndayız."
