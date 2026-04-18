Özgür Özel’den Barselona’da tarihi konuşma! Otoriterliğe karşı ‘demokrasi cephesi’ çağrısı!

CHP Lideri Özgür Özel, Barselona’da düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik toplantısında dünya genelinden binlerce katılımcıya hitap etti. Özel’in Türkiye’deki demokrasi mücadelesine dikkat çektiği konuşmasında, “demokrasi cephesi” çağrısı dikkat çekti.

4 BİNİ AŞKIN İLERİCİ KATILDI

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak (PI)’nın ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik’in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere geldiği İspanya’nın Barselona kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, bugün liderler oturumunda katılımcılara hitap etti.

Özel, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

“İhtiyacımız olan birbirine güç veren ilericilerdir. O irade bu salondadır. Hep birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Seferberliğimiz, kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı hep beraber durmak içindir. Kararlılığımız, kurumları inşa etmek, kuralları tesis etmek, demokrasiyi yaşatmak içindir. Geçen hafta Macaristan’da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes, kendinden fedakarlık yaparak büyük bir demokrasi cephesinin oluşturulabileceğini gösterdi. Türkiye’de de son yerel seçimde biz bunu başardık. Ancak sonrasında çok ağır bir saldırıya uğradık. İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı İmamoğlu’nu hapse atarak bir sonraki iktidara bugünden darbe yapan anlayışa karşı, bir yıla aşkın süredir meydanlarda mücadele veriyor, halkın iradesini savunuyoruz. Bu seferberliğin çatısı ülkemizde tüm demokratların katıldığı Türkiye ittifakıdır. Mücadelemizde sembol olan milyonların seslendirdiği bir sloganımız var; Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Son söz Filistin’i selamlayarak, Ukrayna’daki, İran’daki kadın ve çocukları selamlayarak; dünyanın bütün çocuklarını ve kadınlarını selamlayarak savaşa hayır barış hemen şimdi!”