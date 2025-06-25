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Özgür Özel'den Büyükçekmece mitingine çağrı: 'Milleti karınca gibi görüp ezmeye çalışanlara inat...'

Özgür Özel'den Büyükçekmece mitingine çağrı: 'Milleti karınca gibi görüp ezmeye çalışanlara inat...'

25.06.2025 13:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Büyükçekmece mitingine çağrı: 'Milleti karınca gibi görüp ezmeye çalışanlara inat...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında, bu akşam Büyükçekmece'de yapılacak miting öncesi yurttaşlara çağrı yaptı.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında bu akşam İstanbul Büyükçekmece'de miting düzenleyecek.

25 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da Büyükçekmece Kent Meydanı'nda gerçekleşecek mitingde CHP lideri Özgür Özel yurttaşlara seslenecek.

"HEP BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ"

CHP lideri Özgür Özel miting öncesi yaptığı çağrıda, "Sırça köşklerden, fildişi kulelerden milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkanlara inat; karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor!" ifadelerini kullandı.

X hesabından videolu paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

"Sırça köşklerden, fildişi kulelerden milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkanlara inat; karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor!

Bu akşam kararlı mücadelemizi Büyükçekmece’de hep birlikte sürdüreceğiz!"

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Miting