Özgür Özel'den Büyükçekmece mitingine çağrı: 'Milleti karınca gibi görüp ezmeye çalışanlara inat...'

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında bu akşam İstanbul Büyükçekmece'de miting düzenleyecek.
25 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da Büyükçekmece Kent Meydanı'nda gerçekleşecek mitingde CHP lideri Özgür Özel yurttaşlara seslenecek.
"HEP BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ"
CHP lideri Özgür Özel miting öncesi yaptığı çağrıda, "Sırça köşklerden, fildişi kulelerden milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkanlara inat; karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor!" ifadelerini kullandı.
X hesabından videolu paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:
"Sırça köşklerden, fildişi kulelerden milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkanlara inat; karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor!
Bu akşam kararlı mücadelemizi Büyükçekmece’de hep birlikte sürdüreceğiz!"
Sırça köşklerden, fildişi kulelerden milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkanlara inat; karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor!— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 25, 2025
Bu akşam kararlı mücadelemizi Büyükçekmece’de hep birlikte sürdüreceğiz!
🗓️ 25 Haziran Çarşamba
⏰ 20.30
📍Büyükçekmece, Kent… pic.twitter.com/caHnYXX8xX