Özgür Özel'den 'Çankaya' açıklaması: Erdoğan'a seslendi, 'Sana bu seçimi kazandırmayacağız' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Adana'da ilk durağı olan Akçatekir Yaylası'nda konuştu.

Özel, konuşmasının ilk bölümünde Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin konuştu. Özel şöyle dedi:

"Bu dönem Adalet Bakanı'nın ekibi geliyor dediler. Bütün başsavcı vekillerini değiştirdiler. Hepsini kendilerine yakın isimlerden yaptılar. Bu sabah 5 buçukta ilk kez Ankara'da 'gizli tanık' oldu. Kimliği, yüzü belli değil. Bir iftirayı atıyor, onunla belediyemize operasyon yapıyorlar. Bunun nasıl bir siyasi operasyon yolduğu apaçık ortadadır

Hüseyin Can'a 'programımı iptal edebilirim' dedim fakat 'Devam edin. Siz yürümezseniz her şey durur' yanıtını verdi. Hüseyin Can, evladım gibidir evladım! Bizi durdurmaya çalışan AK Parti Yargı Kolları'na seslenelim. Biz dimdik ayaktayız."

ERDOĞAN'A SESLENDİ: SANA KAZANDIRMAYACAĞIZ

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "Sana bu seçimi kazandırmayacağız. Bu yörükleri senin insafına bırakmayacağız. Biz Atatürk'ün partisiyiz, onun yolundan gidenleriz. Bir şekilde bu memleketi kurtarırız" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Şundan emin olun; bu iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Birinci mücadelemiz partimizin hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz, partimizi geri almak istiyoruz. Ama bu süreçleri uzatarak, yargıyı baskılar yaparak, operasyonlar yaparak süreci uzatıp bu heyecanı, bu öfkeyi, bu mücadele ruhunu dindirmeye çalışanlar şunu bilsin; Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz! Halkın coşkun akan selinde kimse duramaz! Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız!"