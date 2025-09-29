Özel Özel'den dikkat çeken 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Yine ön seçim ile millet karar verir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Manisa'da yayına katılan Özel, hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak, "Manisa'da hep beraber yüzde 6'dan yüzde 60'a çıktık. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik" ifadelerini kullandı.

FERDİ ZEYREK'İ ANDI

Özel, "Ferdi’yi kaybettik. Ferdi, benim ortak hayal kurabildiğim birisiydi ve ortak hayalleri gerçekleştirdiğim birisiydi. Ferdi, ‘Abi, güzel anlatıyorsun, bir daha anlat bizim hikayemizi’ diyordu. Bir de, ‘Batı Kışlayı kent dışında alsaydık, burayı kent ormanı yapsak’ diyordu. Şimdi orayı Ferdi Zeyrek Kent Ormanı yapacağız" dedi.

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından pek çok kişinin Zeyrek’in çocuklarına eğitim bursu vermek için aradığını anlatan Özel, bugün Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışını yapacaklarını söyledi. Vakfın yöneticisi ise Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek olacak. Özel, "İsteyen herkes, katkı sağlamak isteyen herkes vakfa bağış yapabilecek" açıklamasını yaptı.

''1 EKİM'DE MECLİS'TE OLMAYACAĞIZ''

TBMM'nin 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak yeni yasama yılı açılışına katılmayacaklarını açıklamıştı.

Özel, CHP'nin Meclis'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasına katılmama kararına ilişkin "Geçen sene, 1 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Meclis salonuna gireceği zaman, arkadaşlarımızla konuştuk, Cumhurbaşkanı ayakta karşılanır, dedik. Ayakta karşılayıp konuşmasını dinleyeceğiz, Cumhurbaşkanı gibi konuşursa ayakta uğurlayacağız. Salona girdikten sonra konuşması partizanca bir konuşma olursa ayağa kalkmayacağız dedik. Öyle bir konuşmaydı, biz de ayağa kalkmadık. Bu sene 1 Ekim'de Meclis'te olmayacağız" açıklamasını yaptı.

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

''Bunun hikayesi çok partili dönemin ilk polemiğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir partinin genel başkanı olduğu dönem salona girdiğine ayağa kalkardık, alkışlamazdık. Referandumdan sonra bir partinin genel başkanı karşısında ayağa kalkmayız dedik, oturduk. Birkaç kez ayağa kalkıldığı oldu. Biz 47 yıl sonra birinci parti olunca takip eden bayramda, cumhurbaşkanından başlayarak tüm parti genel başkanlarını aradım. Bana düşen bir görevdi. Ve hepsini ziyaret etmek istediğimi söyledim, ziyaret de ettim. Çünkü normali bu. Bu Manisa’dan geliyor. Biz, AK Partili ve CHP'liler olarak, Manisa'da bayram sabahı kalkıp namazı kılıyoruz. Kabristana gidiyoruz, kimi görürsek sarılıp öpüyoruz. Şehit cenazelerine, düğünlere gidiyoruz. Biz de bir sıkıntı olmuyorsa, genelde de olmamalı.”

'KOMİSYON' AÇIKLAMASI: ZAMANA YAYMA VE GECİKTİRME MESELESİ VAR

Özel, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin ''Hasta tutuklu ve hükümlüler var. Bu insanlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. İki kayyumla ilgili düzenlemeler yapılmalı. İnfaz rejiminde hızla düzenlenmesi gereken maddeler var. Komisyon milletin komisyonu, dünya görüşümüz taban tabana zıt da olsa biz bu süreçte orda olmak durumundayız. Orada bir zamana yayma ve geciktirme meselesi var'' dedi.

'BAH ÇEL İ'NİN A ÇIKLAMASI KIYMETL İ'

Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili ''Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" sözlerine değinerek "Ümit ediyorum, en büyük beklentim Ekim ayı içinde iddianamenin çıkmasıdır. Devlet Bahçeli’nin iddianame açıklaması çok kıymetli. Yine MHP’den çeşitli siyasetçiler zaman zaman “Tutuksuz yargılama esastır” diye açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Özel en büyük beklentisinin ekim ayında iddianamenin yazılması olduğunu ifade ederek "Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz." dedi.

''F-35'LER TÜRKİYE'NİN UĞRADIĞI EN BÜYÜK HAKSIZLIK''

Özgür Özel, iktidarın savunma politikalarına değinerek "F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada üstüme ne düşüyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuda bana, kendi partisinden bir bakana ne bilgi veriyorsa bunu talimat kabul ederim. F-35'ler Türkiye'ye verilsin diye bunu yaparım. Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz."

''ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA DESTEK VERMEYİZ''

Özel erken seçim tartışmalarına ilişkin ''Erken seçim yapılmazsa Erdoğan'ın yeniden aday olacağı bir oylamaya destek vermeyiz. Meclis aritmetiğine göre 360 vekilin oyu olmadan bu konuda herhangi bir düzenleme yapamazlar'' dedi.

''YİNE 2 MİLYON ÜYE HATTA 15 MİLYON İLE KARAR VERECEĞİZ''

Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına engel çıkması durumunda çıkarılacak cumhurbaşkanı adayına ilişkin ''Biz dedik ki adayımızı belirleyelim. Genel Başkan değil ya da PM olarak belirlemeyelim tüm delegelere soralım. Mansur Yavaş o dönem dedi ki 'ben ön seçime girmeyeyim' Çıkacak sonuca saygılı olacağını söyledi. Hatta oy kullandı. Mansur Bey birebir konuşmamızda 'Ön seçim doğru değil' dedi. Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok, Ekrem Başkan adaylaşamazsa biz bunu yine 2 milyon üye ile hatta 15 milyon ile kararlaştırırız. O yüzden Mansur Bey adaylaştırılacaksa da bunu bu şekilde yapacağız'' dedi.