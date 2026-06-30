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Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım: 'Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz'

Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım: 'Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz'

30.06.2026 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den dikkat çeken paylaşım: 'Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz'

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Özel, "Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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CHP'de yeni parti kurulacağı yönündeki iddialar ve parti içindeki tartışmalar gündemdeki yerini korurken seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, partisinin izlediği siyasi çizgiye vurgu yaparak, toplumun farklı kesimlerinin aynı hedef etrafında buluştuğunu savundu.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR YOL AÇIYORUZ"

Özel paylaşımında, "Bir yolun doğru olduğunu, o yolda kimin yürüdüğünden anlarsınız. Bugün o yolda kadınlar ve gençler var. Emekliler var. Emekçiler var. Esnaflar, çiftçiler var. Millet var! Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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