Özgür Özel'den, Erdoğan'a çok sert 'Meclis protestosu' yanıtı: 'Meclis'e gitmedik, kimyası bozuldu, terörist dediklerine çay ısmarladı!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi'nin 100. Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtım töreni ve eş zamanlı proje açılışlarında açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'A 'MECLİS PROTESTOSU' YANITI: 'BU KADAR ŞEY YAPIYORSUN AĞIRINA GİTMİYOR DA...'

Burada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Özel, "Meclis'e gitmedik, kimyası bozuldu! Terörist dediklerine çay ısmarladı, CHP'nin yaptığı ağırına gitti. Bu kadar şey yapıyorsun ağrına gitmiyor da Meclis'teki boş sandalye mi ağrına gidiyor? Benim de Ekrem İmamoğlu'nun boş sandalyesi ağırıma gidiyor, Emrah Şahan'ın boş sandalyesi ağırıma gidiyor Ahmet Özer'in boş sandalyesi ağırıma gidiyor!" dedi.

TRT ÇAĞRISINI YİNELEDİ: HODRİ MEYDAN!

Erdoğan'a yönelik "TRT" çağrısını da yineleyen Özel, "Önümüzdeki dönemde eğer 'Hazırım' diyorsa yarın akşam TRT’de çıksın benim karşıma o iftiracı yargı kolları başkanını savunsun, ben de o iftiraların nasıl atıldığını anlatayım ona. Hodri meydan!" dedi.

"ERDOĞAN'IN METİNLERİNİ YAZANLARA SÖYLÜYORUM..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarlarına da seslenen Özel, " Siz yazıyorsunuz o prompter'da okuyor. Bu çocuk oyuncağı değil. Mahkeme kararı olmadan kimseye hırsız, belediyeyi soydu dedirtmem. Duyarsam, beterini duyarsınız hesabını verirsiniz" diye konuştu.

"BOLU KAMPI" DEĞERLENDİRMESİ: 'ÇOK VERİMLİ İKİ GÜN GEÇİRDİK'

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bu hükümet programı ile birlikte vatandaşımızın artık kronikleşmiş, çözülemez diye düşündüğü sorunlarını, başta yoksulluk olmak üzere, işsizlik olmak üzere, gençlerin yarınlara umutsuz bakmaları olmak üzere, bu kalıcı sorunlara nasıl çözümler üreteceğimiz konusunda çok verimli iki gün geçirdik.

TANJU ÖZCAN'A ÖVGÜ

* Bunun sonunda belediyemizin Tanju Başkan'ın haklı olarak çok üzerinde durduğu, anlata anlata bitiremediği, benim de yerinde görmemi istediği bu 100. Yıl Cumhuriyet Parkı'nın birinci etabındaki ilerlemeyi, projenin geldiği noktayı ve gelecek yıl tamamı bittiğinde nasıl bir güzelliğin ortaya çıkacağını görmek için, parkta bir çınar ağacını hep birlikte dikmek için, biraz önce izledik.

* Doğu, Güneydoğulu vatandaşlarımıza seçimde verilen bir sözün, seçimin üzerinden bir buçuk yıl geçtiği bir noktada tutulduğunu görmek için, yaşamın her evresinde olduğu gibi hem taziyede hem cenaze hizmetlerinde, ki bu konudaki memnuniyet noktasında Tanju Başkan hep anlatıyor, tamamı ücretsiz olarak görülen ve vatandaşın büyük memnuniyet duyduğu, bu hizmet binalarının da açılması için buradayız.

'EN GÖRKEMLİ EYLEMLERİMİZDEN BİRİNİ YAPTIK'

* Gerçekten iki gün boyunca hem Bolu'nun güzelliklerinden, bu mevsim geçişinden, gösterilen misafirperverlikten çok etkilendik. Yine cuma günü akşamüstü 19 Mart sonrası 59. eylemimizi Bolu'da yaptık ve tarihindeki en görkemli siyasi mitinglerden bir tanesini gerçekleştirdik.

'CHP'Lİ BELEDİYELERE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYORLAR'

* Belediyelerin gelirlerini kesiyorlar haksız hukuksuz soruşturmalarla bizlere saldırıyorlar. Tüm belediyelere eşit davranması gereken iktidar CHP'li belediyelere üvey evlat muamelesi yapıyor. milletin seçtiği belediye başkanlarının mazbatasını iptal ediyorlar.

'CESARET EDEMEDİLER'

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 tane terörist çalışıyor deyip sonra birini bile ispat edemeyip ben bunu siyaseten seçim öncesi söylemiştim diyecek kadar. İstanbul Belediyesi İSPARK'ı PKK'ya veriyor, PKK'lılar çalışacak... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarını DHKP-C militanları dağıtacak diyene kadar. Adil, centilmence bir yarış yerine devlet imkanlarını ve her türlü dezenformasyonu kullananlar, milletin karşısına çıktıklarında yine kantara çıkıp yarışmaya cesaret edemediler.

'MECZUPLARIN KARALAMALARIYLA SALDIRIYORLAR'

* Bu sefer de yargı oyunlarıyla, yeni oluşturdukları yargı kollarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerlerine gidiyorlar. Bir yanda Mansur Yavaş'ın teslim edip AK Parti'nin kapattığı 93 önceki döneme ait yolsuzluk dosyası. Bir yanda İstanbul'da 37 büyük yolsuzluk dosyası.

* Bunun karşısında Melih Gökçek'in oğlunun işlettiği televizyon programının veya televizyon kanalına savcılık yerine giden, kendisi suçlu olan ve dahil olmadığı soruşturma dosyasına dahil olup sonra millete iftira atıp kendi iftiracı olup kendini kurtarmaya çalışan birtakım meczupların karalamalarıyla Ekrem Başkan'dan sonra Mansur Başkan'a da saldırılarda bulunuyorlar.

"İSPAT YOK, İFTİRA VAR"

* Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor. İspat yok ama iftira var. Önce iftira attırıyorlar sonra adamın dededen kalma şirketine el koyuyorlar. Gel bakalım sen, dediğim ifadeyi imzala şirketi vereyim koltuğuna otur... Akıl almaz işler, iftira at malını mülkünü vereyim... İkinci ifadeye çağırıyorlar yolda diyorlar ki "sana haberimiz var senin hanımı da gözaltına aldık", "At buraya bir imzayı hanımına al gir koluna akşam yemeğinizi yiyin beraber."

ERDOĞAN'A 'MECLİS PROTESTOSU' YANITI

* Meclis'e gitmedik, kimyası bozuldu! Terörist dediklerine çay ısmarladı, CHP'nin yaptığı ağırına gitti. Bu kadar şey yapıyorsun ağrına gitmiyor da Meclis'teki boş sandalye mi ağrına gidiyor? Benim de Ekrem İmamoğlu'nun boş sandalyesi ağırıma gidiyor, Emrah Şahan'ın boş sandalyesi ağırıma gidiyor Ahmet Özer'in boş sandalyesi ağırıma gidiyor!

ERDOĞAN'A "TRT" ÇAĞRISI

* Önümüzdeki dönemde eğer 'Hazırım' diyorsa yarın akşam TRT’de çıksın benim karşıma o iftiracı yargı kolları başkanını savunsun, ben de o iftiraların nasıl atıldığını anlatayım ona. Hodri meydan!

"AL ARKANA AKIN GÜRLEK'İ..."

* Bir kez daha söylüyorum TRT kursun masayı yapsın yayını sen arkana al Akın Gürlek'i, bütün savcılarını. Ben göreceğim orada neyle suçluyorsun ne yapıyorsun. Bu iftiralara karşı dimdik ayaktayız. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın metinlerini yazanlara söylüyorum. Siz yazıyorsunuz o prompter'da okuyor. Bu çocuk oyuncağı değil. Mahkeme kararı olmadan kimseye hırsız, belediyeyi soydu dedirtmem. Duyarsam, beterini duyarsınız hesabını verirsiniz.

CHP'NİN BOLU KAMPI SONA ERDİ

CHP’nin cuma akşamı Bolu mitingiyle başlayan milletvekili kampı bugün itibarıyla sona erdi.

Özgür Özel’in konuşmasıyla açılan kamp; anket verilerine dair bilgilendirmeler, dış politika, güvenlik, ekonomi üzerine sunuşlar ile grup başkanvekillerinin yasama faaliyetlerine ilişkin aktarımları ile devam etti. Sunuşlardan kalan geniş süre milletvekillerinin değerlendirmelerine ve tartışmalara ayrıldı.