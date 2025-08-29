Özgür Özel'den Gazze toplantısında Hakan Fidan'a 'TikTok' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olağanüstü toplanan Meclis'te konuştu.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''TBMM 86 milyon vatandaşımızın seçme iradesinin vücut bulduğu adrestir. Bu Meclis, milli kurtuluş mücadelemizi yöneten, devletimizi kuran ve kalkındıran çatıdır. 8 yıl önce rejime kasteden anayasa değişikliği ile bu çatının kolonları kesilmiş olsa da bize düşen bu çatı yıkılırsa altında kalanın millet olacağı bilinciyle milletin iradesinin tecelli ettiği mekan olarak Meclis'imize sahip çıkmaktır.

Meclis'ten uzaklaşmak siyasetin milletle bağını koparır. Meclis'e yaklaşmak millete yakınlaşmaktır. Bu anlayışla CHP 9 siyasi partinin uygun görüşleri, ortak imzalarıyla ve tüm muhalefet partilerinin olumlu bakmasıyla İsrail'in Filistin'deki soykırıma varan katliamlarını görüşmek üzere Meclis'in toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bugün burada milletimizin ortak iradesini ve vicdanını temsil eden kararların alınmasını temenni ediyorum.

8 Ekim 2023'ten bu yana tam 691 gün geçti. İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor soykırım yapıyor.

''AMAÇ, BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ UMUDUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK''

İsrail’in bugün iki kötü planı var. Birincisi Gazze’yi tamamen boşaltmak ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın bağını koparmak. Amaç, bağımsız Filistin Devleti umudunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. ABD yönetiminin koşulsuz desteği İsrail’i cesaretlendirmektedir. Bölgenin ve dünyanın caydırıcı olamaması, İsrail’i bu pervasızlığa teşvik etmektedir. İslam coğrafyasını yönetenlerin çabaları yetersizdir ya da İsrail’den yanadır. Türkiye’nin sözünün ise bir gücü olması gerekir, bizden bu beklenir.

Serin salonlarda Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanların, Netanyahu’ya laf edip, destekçisi Trump’a laf edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür. 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. İsrail ile ticaret üçüncü kişiler üzerinden devam etti, bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. Ticaretin devam etmesine tepki gösteren gençlerin gözaltına alınmasının bir suçluluk psikolojisi olduğu ayan beyan ortada.

''TİKTOK VİDEOLARIYLA MEŞGUL OLMAYACAK''

Dışişleri Bakanı Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren birtakım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak.

Amerika'ya tık yok, Türkiye'de TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alır.

TÜM PARTİLERE ÇAĞRI

Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?"