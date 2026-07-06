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Özgür Özel'den 'İmamoğlu ile görüş ayrılığı' iddialarına yanıt: 'Tam bir mutabakatımız var, hiçbir farklı fikrimiz yok'

Özgür Özel'den 'İmamoğlu ile görüş ayrılığı' iddialarına yanıt: 'Tam bir mutabakatımız var, hiçbir farklı fikrimiz yok'

6.07.2026 10:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 'İmamoğlu ile görüş ayrılığı' iddialarına yanıt: 'Tam bir mutabakatımız var, hiçbir farklı fikrimiz yok'

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de görüştüğü Ekrem İmamoğlu ile izlenecek yol haritasında tam mutabakat içinde olduklarını söyledi. Özel, hukuki ve siyasi mücadelenin birlikte sürdürüleceğini, gerekmesi halinde yeni adımlar konusunda da aralarında hiçbir görüş ayrılığı bulunmadığını belirtti.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla cezaevinde yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ekrem Başkan'la tam bir mutabakatımız var. Hukuki mücadelenin sonuna kadar verilmesi, siyasi bir mücadele olarak sürdürülmesi, çare kalmazsa başka adımlar atma konusunda hiçbir farklı fikrimiz yok" dedi.

CHP lideri Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Özel'i arayarak görüşmeye ilişkin yaptıkları konuşmayı köşesine taşıdı.

İMAMOĞLU İLE FİKİR AYRILIĞI VAR MI?

"İmamoğlu'nun yeni parti mesajı diye yorumlanan 'Az kaldı' paylaşımı ne anlama geliyor? Özel ile İmamoğlu arasında yeni partinin kuruluş tarihi ve ideolojik doğrultusu bakımından farklılıklar ve ayrılıklar var mı?" sorusuna Özel, şöyle yanıt verdi:

"Ekrem Başkan'la tam bir mutabakatımız var. Hukuki mücadelenin sonuna kadar verilmesi, siyasi bir mücadele olarak sürdürülmesi, çare kalmazsa başka adımlar atma konusunda hiçbir farklı fikrimiz yok. Ekrem Başkan da Mansur Başkan'ın da işin içinde olduğu, bizim de Ekrem Başkan'la hep birlikte olduğumuz ve hiç ayrı düşmeyeceğimiz bir yaklaşımın en doğru yaklaşım olduğunu söylüyor."

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel