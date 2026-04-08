Özgür Özel'den İran'daki ateşkes sonrası ilk yorum: 'Savaşın bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılış töreninde konuştu.

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, "Artık enflasyon da düşmüyor hızı da düşmüyor" şeklinde konuştu.

Partisine yönelik operasyonlara işaret eden Özel, iktidarın CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak istediğini, ancak buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞINA İHTİYACI VAR"

Özel, seçilmiş siyasetçilerin cezaevine atıldığını anımsatarak buna karşın belediye hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Devamla, Roman yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkati çeken Özel, "Türkiye'nin demokratların ittifakına ihtiyacı var, Türkiye'nin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Yarınlar bizimdir" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ ATEŞKES İÇİN İLK YORUM

Özel, İran ile ABD’nin iki haftalık ateşkesine ilişkin ilk değerlendirmesini de yaptı. Özel, savaşların en ağır bedelini kadınların, çocukların ve kırılgan grupların ödediğini söyledi.

CHP lideri Özgür Özel, çatışmaların Türkiye’ye de ağır bir ekonomik yük getirdiğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın benzin ve mazot fiyatlarını yükselttiğini söyleyen Özel, bunun da başta gıda olmak üzere birçok üründe yeni zamları beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Örneğin şimdi nihayet dün iyi bir haber aldık. Yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Savaş hiç olmazsa iki haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz. Kaybedeni başta kadınlar ve çocuklardır ve kırılgan gruplardır. Şu İran'daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin, mazot fiyatlarını arttırdı. O artış başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını arttırmaya başladı ve yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız.

Enflasyon demek fiyatların artış hızı demek. Yani enflasyon sıfır olsa bile fiyatlar aynı yerde kalıyor. Hükümet enflasyon düşüyor derken artış hızı düşüyor diyordu. Yine geçen seneki zammın üstüne zamlar biniyordu. Ama şimdi maalesef artık artış hızı da düşmüyor. Yeniden hızla hayat pahalılığı canımızı yakmaya devam ediyor.”

"ROMANLARA İYİ ŞANS VEREN BİR ÜLKENİN ÇOK BÜYÜK İMKANLARA HIZLA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUM"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Bugün buradan aldığımız davet çok kıymetliydi. Geçtiğimiz hafta İzmir’deki Roman kardeşlerimle birlikteydim. Ama Dünya Romanlar Günü’nde Kuştepe’de olmak, Ekrem Başkan’ın, Resul Emrah Şahan Başkan’ın üzerine titrediği Şişli’de, Kuştepe’de böylesine önemli bir açılış töreninde sizlerle birlikte olmak benim açımdan son derece önemliydi. Bugün burada biraz önce Romanların sorunlarını en iyi bilen ve bu sorunlara çözüm önerilerini en iyi dile getiren 48 derneğin başkanıyla bir araya geldik. Orada da ifade ettim, burada da ifade etmek isterim ki Roman deyince elbette anonslarda, anmalarda, konuşmaların girişinde, sonunda Romanların neşesinden, müziğinden, renginden, sokakta çiçek satmalarından bahsediliyor.

Ama Romanların hayatı da kapasitesi de bununla sınırlı değil. Biraz önce bu kürsüde bir önemli şirkette, çok önemli bir görevde bulunan bir Roman gencini gördük. Ben Roman gençlerine imkan tanındığında hem üstün yetenekleri, hem de üstün zekalarıyla ne noktalara geldiklerini büyük bir memnuniyetle izliyorum. Romanların zekalarının, yeteneklerinin öğrenme hız ve kapasitelerinin bu toplumun gelecekteki en önemli sıçrama güçlerinden bir tanesi olacağına inanıyorum. Romanlara iyi şans veren bir ülkenin çok büyük imkanlara hızla kavuşacağına inanıyorum. O yüzden birbirinden zeki ve birbirinden yetenekli tüm Roman gençlerini Cumhuriyet Halk Partisi adına saygı ile selamlıyorum."

“SAVAŞIN AĞIR BEDELİNİ YOKSULLAR ÖDEMEYE BAŞLADI”

"Değerli Kuştepeliler şunu ifade edeyim. Örneğin nihayet dün iyi bir haber aldık. Yüreğimiz ağzımızda takip etmiştik. Savaş hiç olmazsa iki haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. Şu İran’daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye’deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. O artış başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırmaya başladı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon demek fiyatların artış hızı demek. Yani enflasyon sıfır olsa bile fiyatlar aynı yerde kalıyor. Hükümet ‘Enflasyon düşüyor’ derken artış hızı düşüyor diyordu, yine geçen seneki zammın üstüne zamlar biniyordu.

Ama şimdi maalesef artık artış hızı da düşmüyor, yeniden hızla hayat pahalılığı canımızı yakmaya devam ediyor. Asgari ücretin ilan edildiği gün açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu, özellikle bakım ücretlerinin ve yetim ücretlerinin artık komik rakamlarda, 4-5 bin liralarda olduğu bu noktada yoksulluk, derin yoksulluk maalesef Romanları, Kuştepe’yi herkesten çok etkiliyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında temel vatandaşlık geliri dediğimiz, yani bir haneye ya iş vereceğiz ve o işle birlikte o hane geçimini sağlayacak ya da veremiyorsak her vatandaşımızın hakkı olan onurlu bir yaşam için barınma, giyinme ve ailesinin hiç değilse karnını doyurması için bir temel vatandaşlık gelirini sağlamak durumundayız. Bunu da buradan bu anlamlı günde bir kez daha ifade etmek isterim."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ HER ZAMAN YANINIZDADIR, ARKANIZDADIR"

"Biraz önce hem Başkanvekilimiz Nuri Aslan ifade etti, hem Ekrem Başkanımızın metinlerinde vardı. Ben canlı yayında bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Bugün burada 385 gündür tutuklu olan arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan’ın içeride tutulma gayretleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurmaktır. Ama istedikleri kadar Ekrem Başkan’ı, Emrah Başkan’ı içeri atsınlar gördüğünüz gibi ne Şişli Belediyesi’ni ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni çalışmaktan, sizlere hizmet etmekten ve geleceğe kararlı adımlarla yürümekten alıkoyabiliyor. Bundan sonra da koyamayacaklar. Burası eskiden ki birazdan büyük bir memnuniyetle Kuştepe Spor’un yöneticileri buraya gelecek. Bir atkı vermek istiyorlar. Atkımızı alacağız. Burası Kuştepe Spor’un bir antrenman sahasıydı. Ekrem Başkan’ın vizyonuyla, partimizin temel bakış açısıyla bir kente bir şey yapacaksak oraya bir şey yapmıyoruz biz. O bir şeyden istifade örneğin buradaki spor sahasını bu gördüğünüz mükemmel bir spor alanı haline getiriyoruz ama altına büyük bir otopark yapıyoruz. Yan tarafına çok amaçlı bir salon yapıyoruz.

Yoksul ailelerin ücretsiz yararlanacağı bir düğün salonu yapıyoruz. Yetmiyor, kapalı pazaryeri yapıyoruz. Çok fonksiyonlu alanlarla az alanda çok işi birden yapıyoruz. Burası 22 bin 600 metrekarelik bir alandı. 870 milyon lira artı KDV’lik bir yatırım planlandı. Bugünkü parayla Kuştepe Mahallesi’ne, biraz önce sayın muhtarım da söyledi, birilerinin çivi çakmadığı bir dönemde 1,5 milyar liralık bir yatırım gelmiş oldu. Kuştepemize hayırlı, uğurlu olsun. 15 amatör spor kulübümüzün evi olacak, 240 tezgahlık modern bir pazar yerinin olacağı, 430 araçlık bir otoparkın olacağı ve iyi günde - kötü günde size hizmet verecek bir çok amaçlı salonun ve bir düğün salonunun bulunacağı bu noktadayız. Gençlere bir müjdem daha var. Yuva kurmak zor, salon tutmak zor. Bu 400 kişilik salonun iyi günlerde kullanılacağı gibi Roman gençlerimizin, dezavantajlı mahallelerdeki kardeşlerimizin evlilikle ilgili verdikleri her kararda ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanınızdadır, arkanızdadır, sizlerle birliktedir. Kapımız size sonuna kadar açıktır."

“KENDİLERİNİ İSPAT ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR”

"Değerli kardeşlerim, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde biz bugüne birilerinin takvimde bir yaprak olarak baktıkları anlayıştan uzaklaşarak geldik. Bizim için Romanların meselesi başlı başına bir demokrasi meselesidir. Başlı başına bir insan hakları meselesidir. Bu ülkede Roman olmak ne demek ben biliyorum, bizler biliyoruz. Sadece bir kimlik taşımak değil, her sabah kendini ispat etmek zorunda kalmaktır. ‘Ben de bu ülkenin evladıyım’ demek zorunda bırakılmaktır. Hastaneye giderken ‘Acaba geri çevrilecek miyim?’ diye tereddüt yaşamaktır. Polis görünce ‘Baştan suçlu sayılır mıyım, bir önyargıya kurban olur muyum?’ diye ürpermek, mahkeme kapısına giderken ‘Ben baştan kaybetmişim’ diye bir hissiyatı taşımaktır. Şimdi birileri çıkıp bize ‘Romanlar için ne yaptınız?’ derse, bunu bize değil Roman mahallelerine sorun. Bugüne kadar siz ne yapmışsınız, Resul Emrah Şahan ne yapmış, Ekrem İmamoğlu ne yapmış?

Bu konuda alnımız açık, başımız diktir. Roman derneklerinden duyduğumuz dayanışma sözleri, övgü dolu sözler bize daha sonraki hizmetler için ancak cesaret vermektedir. Resul Emrah Şahan’ın 11 ayda Kuştepe’de ücretsiz açtığı çamaşırhanelerden tutun, ilkokullara sıcak yemek taşımasını ve mekik servis koyup ulaşımı ayağınıza getirmesini ve Avrupa’da ödül alan Romacted 2025 Ödülü’yle Romanların entegrasyonu ödülünü Şişli’ye, Kuştepe’ye getirmesi ile övünç duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Emrah Başkan’a mahalleden kuvvetli bir teşekkür ve dayanışma alkışı yolluyoruz. Bir yanda saraylarda oturup da sıcak salonlarda konuşabilen, halkın içine çıkamayan, hatır soramayan, Kuştepe’ye gelip dolaşamayanlar dursun, bir yanda 12 metrekarelik hücresinde Kuştepe’den alkış alan, tezahürat alan Resul Emrah Şahan’ı, Ekrem İmamoğlu’nu bütün Türkiye duysun."

“YARINLAR ORTAK GELECEĞİMİZDİR”

"Sevgili kardeşlerim, sizin yaşadığınız zorlukları hep konuştuk, konuşuyoruz. İş bulamamanın, eğitime erişememenin, her alanda geri bırakılmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ama en acısı da ayrımcılığı biliyor, kimseye ayırmıyor, biz sadece ayrımcılıktan nefret ediyoruz. İşte bu utancı ortadan kaldırmak için kimseyi doğduğu mahalleden ötelere, ‘Buranın cefasını çektin, sefasını başkaları sürecek’ dememek için, hiçbir çocuğu hayatta kapatamayacağı bir farkla geriden başlatmamak için ve herkese eşit vatandaşlık, eşit fırsat sunabilmek için Türkiye’nin bir sosyal demokrat iktidara ve Türkiye’nin Türkiye İttifakı’nın iktidarına, demokratların ittifakına ve kimseyi geride bırakmayan bir yönetim anlayışına ihtiyacı var.

Buradan 8 Nisan günü Kuştepe’nin gözünün içine baka baka söylüyorum ki; yarınlar bizimdir, yarınlar Kuştepe’lilerindir, yarınlar ortak geleceğimizindir. Buradan Ekrem Başkan’a, Emrah Başkan’a selam ederken; iyi günlerde görüşmeyi, güzel günlerde görüşmeyi, var olan neşenizin hiç eksilmemesini, hiçbir uygulamanın başınızı öne eğdirmemesini ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun."