Özgür Özel'den Karabük mitingine çağrı: 'Biz Türkiye ittifakıyız'

2.05.2026 17:06:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği buluşmalara Karabük’te devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek olan miting, 3 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Milletin iradesini savunmak amacıyla başlatılan eylemlerin 107'ncisi olarak planlanan büyük buluşma, Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

"BİZ TÜRKİYE İTTİFAKIYIZ"

Miting öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Türkiye İttifakıyız. Bu ülkeyi düze çıkarmak için ne gerekirse yapmaya hazırız. Milletin iradesini savunmak için yarın 107'nci eylemde, Karabük'teyiz."

CHP lideri Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: 'Ya onurlu bir yaşam, ya bu kara düzen' CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Ya onurlu bir yaşam, ya bu kara düzen" mesajını paylaştı.
Özgür Özel 1 Mayıs'ta Kadıköy'den seslendi: 'Emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs dolayısıyla İstanbul Kadıköy’deki etkinliklere katıldı. “Seneye iktidar değişmese dahi hep birlikte kanlı 1 Mayıs’ın 50. yılında Taksim’de olacağız” diyen Özel, "Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Özel’den Sumud Filosu'na saldırıya tepki! Erdoğan’a seslendi: “O masadan kalkın” CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısına tepki gösterdi. Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "O masa Gazze'yi işgal masasıdır. Türk milletini ve Filistinlileri daha fazla incitmeden o masadan kalkın" dedi.