Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ilk yanıt: ‘Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediklerime alınmasına şaşırırım’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı “arınma” ve “iç muhasebe” temalı video sonrası ilk kez konuştu.

Gazete Pencere’ye değerlendirmelerde bulunan Özel, daha önce grup toplantısında kullandığı “mutlak butlan” talepli tartışmalara yönelik, “Saray’da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin” dedi.

Özel’in bu sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan bugün videolu mesajla yanıt geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez” dedi.

“PARTİ İÇİ DARBECİLERE SÖYLEDİM”

Sözlerinin Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını söyleyen Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere meydan okuyorum. Kurultay Seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum” diye konuştu.

‘YAKIŞTIRMAM, ŞAŞIRIRIM’

Özel, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ağzından “Ben mahkeme kararıyla geleceğim” diye bir şey duymadığını söyledi ve “Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım” dedi.

‘KARŞI AÇIKLAMA YAPMAMI BEKLEMESİNLER’ DEMESİNİ ÜMİT DERİM’

,Özel, “O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim” ifadelerini de kullandı.