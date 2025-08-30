Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna dikkat çeken yanıt: 'Anket önerdiğim için parti içinde eleştirildim'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, AKP'nin bir kurumsal kimliği kalmadığını belirterek "Kişiye odaklı bir şahsın, bir zümrenin çıkarlarını savunan yapıya parti denmez. AKP'den bir şey beklemiyorum çünkü AKP siyaset üretmiyor artık. AKP kendini siyasetin dışına attı. Erdoğan'dan ne bekliyorsunuz, derseniz iktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum" dedi.

Son zamanlarda miting konuşmalarında kullandığı "Tayyip Bey fakir sever" sözünü de açıklayan Özel:

"Her sloganı kendim bulmuyorum. İnteraktif de geliştiği oluyor. Gelir adaletsizliğine vurgu yaparken soru sorma ihtiyacı hissettim. 'Tayyip Bey sizi seviyor mu, seni seviyor mu?' dedim. Ön sıradan biri, 'Yok biz fakiriz' dedi. Aslında ben 'O zengin sever' diyecektim. Baktım 'fakiriz' diyor, 'Evet siz fakirsiniz, sizi ondan sevmiyor' deyince bu, söz dalga dalga 'Erdoğan fakirse sevmez' diye yayıldı."

'KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEMELİ Mİ?'

Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri, terör örgütü PKK'nin silahsızlanma sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyona dair de konuştu.

Komisyonun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine yönelik talepleri değerlendiren Özel, mevcut süreçte bu tartışmaya girilmemesi gerektiğini ifade etti:

"O konu, bence şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte girmemesi gereken bir tartışma. Çünkü biz zaten partiler ne düşünüyor, partiler ne yapacak, o onu mu diyecek, bu bunu mu diyecek meselesini doğru bulmuyoruz. Geçen sefer süreci AK Parti götürdü, baltayı taşa vurdu. Bu sefer Devlet Bahçeli başlattı ama bunun toplumsallaşması lazım. Bunun da yolu komisyon.

İYİ Parti yok komisyonda. Keşke olsaydı. Komisyona girmek demek AK Parti ve MHP ne diyorsa onu yapmak demek değil. Bazen itiraz etmek, bazen doğruyu önermek, bazen doğruya davet etmek, bazen ortak doğru da birleşmek demek. Biz komisyonu bu sebepten kurduk. Bu tür bütün tartışmalar komisyonun konusudur. Bu, siyasi partilerin konusu değildir."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI: DEĞERLENDİRMEYE YETERİNCE ÖNEM VERMEDİK

Son olarak bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olma sürecine yönelik soruyu da yanıtlayan Özgür Özel, o dönemde adayın belirlenmesi için anket önerdiğini ve bu nedenle parti içinde de eleştirildiğini söyledi:

"Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum. O dönemde de ben hep 'Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim'i savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, 'Neden anketlere vurgu yapıyorsun' diye... En garanti adayı belirlemek lazım' diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o. Ama tekrar oralara dönüp de yeniden bir tartışma çıkarmak istemem."