Özgür Özel'den canlı yayında 'Manifest' açıklaması: 'Gencecik kızlar korkudan uzun kollu falan giyindiler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV yayınında, haklarında soruşturma başlatılan ve konserleri iptal edilen Manifest grubuna destek verdi.
Manifest, 6 Eylül’de İstanbul’da verdiği konserin ardından hedef gösterilmiş, üyeleri hakkında ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılığın açıklamasında üyelerin hareketlerinin ‘edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı’ söylenmişti.
ADLİ KONTROL VE YURTDIŞI YASAĞI
9 Eylül’de Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Manifest üyeleri adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.
“MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ”
İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, 7 Eylül’de konserden görüntüleri ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması’ gerekçeleriyle erişime engellemişti.
TÜRKİYE TURNESİ İPTAL EDİLDİ
Son olarak ‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu.
Gruptan yapılan açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz” denildi.
ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA "MANİFEST" AÇIKLAMASI
CHP lideri Özgür Özel, dün katıldığı canlı yayında; gericiler tarafından hedef gösterildikten sonra haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu hakkında konuştu.
Genç kızlara yaşatılanlara tepki gösteren Özel, “Ben üniversitede başörtüsüne karışılan arkadaşlarımla eylem yaptım, başörtüsü yasağına karşı durmuş biriyim. Onlar bu hafta Manifest grubunu giyiminden içeri aldılar, gencecik kızlar korkudan uzun kollu falan giyindiler. Giyime kuşama karışıyorlar” ifadelerini kullandı.