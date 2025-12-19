Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den 'Maraş Katliamı' mesajı: 'Unutmadık, unutturmayacağız'

Özgür Özel'den 'Maraş Katliamı' mesajı: 'Unutmadık, unutturmayacağız'

19.12.2025 13:06:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel'den 'Maraş Katliamı' mesajı: 'Unutmadık, unutturmayacağız'

CHP lideri Özgür Özel, Maraş Katliamı’nın 47’nci yılında yaptığı paylaşımda, katliamın vicdanlarda derin bir yara olarak durduğunu belirterek unutulmayacağını vurguladı. Özel, yaşamını yitiren yurttaşları saygı ve rahmetle andı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından Maraş Katliamı’nın 47'nci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Özel, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin paylaşımı şöyle:

Image

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Maraş Katliamı