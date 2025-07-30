Özgür Özel'den olası erken seçim için dikkat çeken ziyaret

CHP, olası erken seçim hazırlıkları kapsamında sandık örgütlenmesi için çağrı merkezi gönüllüleri çalışması başlattı.

Bu kapsamda gönüllü kadın ve gençlik kolları üyeleri, 185 bin sandık sorumlusuna tek tek ulaşmak üzere, 60 gün sürecek bir çalışma için CHP Genel Merkez’inde göreve başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, göreve başlayan çağrı merkezi gönüllülerini ziyaret etti. CHP Lideri Özel, günlük ulaşılabilir görüşme sayısını, görüşmelerin çıktısını, performans takip raporlarını, sandık görevlilerinin ve çağrı merkezi gönüllülerinin çalışmalarını yerinde takip etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Pınar Uzun Okakın koordinasyonunda yürütlen çalışmanın hedefi, genel merkezle sandık sorumluları arasındaki bilgi, iletişim ve örgütlenmeyi sağlamak olarak belirlendi.

İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK İÇİN İMZA TOPLAYACAK GÖREVLİLERLE BİREBİR GÖRÜŞÜLÜYOR

Gönüllüler, görüşmelerde sandık görevlilerinden seçmenleri ziyaret ederek CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlatılan kampanyaya imza vermek isteyen seçmenlere ulaşmasını da talep ediyor. Seçmen ziyaretlerini CHP’nin mobil uygulamasında kendilerine özel açılan "Benim Sandığım" sekmesine işlemekle mükellef olan sandık görevlilerine sorumlulukları hatırlatılıyor, doğrudan temasa geçiliyor, görüşmeler veri formuna sonuç odaklı işleniyor.

Seçmen ziyaretlerinin seçim organizasyonunun en önemli aşamaları arasında yer aldığını belirten parti kaynakları, “CHP olağanüstü koşullar karşısında olağanüstü örgütlenme gerekliliğinin farkında olarak yüksek sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.