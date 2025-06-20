Özgür Özel'den 'etkin pişmanlık' soruşturmasına tepki: Sorumlusunun sen olacağını bil





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, basına yaptığı açıklamada etkin pişmanlık için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya ilişkin soru üzerine bir açıklama yaptı.

Özel, "Kadınların çocuklarıyla tehdit edildiğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun resen soruşturmayı benden başlatsın. Hiç elini korkak alıştırma, soruşturmayı başlat. İtirafçı olamaya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabı ve cezalandırılanın da sen olacağını bil. Allah katında en büyük günahlardan biridir. Cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım; Allah katında birisini birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğüyle tehdit etmek günahların en büyüğü Ekrem Bey’in." ifadelerini kullandı.

''EN AĞIRINA GİDEN AİLE İLE UĞRAŞMAK''

Özgür Özel tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu arkadaşlarına yönelik ''Gerekirse iftiranamelere imza atın'' sözlerine ilişkin şunları söyledi:

''Ekrem Başkan'ın paylaşımı çok mertçe bir tutumdur. Ekrem bey diyor ki 'istedikleri iftirayı atın ben bu yükü sırtlarım'. Eninde sonunda iddianame çıkacak. Ellerinde somut delil yok. Bu paylaşımı yapacağını görüşmemizde benle de paylaşmıştı. En ağırına giden aile ile uğraşmak.''

''ADALET BAKANI'NA HAKARET''

CHP lideri, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin ''Bir avukatın kendi müvekkilinin davasını savunması kadar doğal bir şey yoktur. Dün bir avukat hiçbir şey tanımadan tutuklandı. Bu başsavcılığın Adalaet Bakanı'na bir hakaretidir'' dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'yi yönelik soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliler için "baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği" iddialarında bulunanlar hakkında da re’sen soruşturma başlatmıştı.