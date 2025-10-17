Özgür Özel'den PES kongresinde gençlere mesaj: 'Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İsveç Başbakanı ve PES Genel Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle PES kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a geldi.

Kongrenin ilk gününde konuşmacıları dinlemek ve birtakım ikili temaslarda bulunmak üzere, Beurs van Barlage’da düzenlenen kongreye katılan Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

KONGRE İMAMOĞLU İLE AÇILDI

Kongre PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck’in açış konuşmasıyla başladı. Filibeck konuşmasının başında, Türkiye’de 19 Mart’tan bu yana yaşanan sürece de değindi.

Geçtiğimiz hafta CHP’nin Brüksel’de düzenlenen mitingine de konuşmacı olarak katılan Filibeck, dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan antidemokratik uygulamaları sıralarken Türkiye’den başlayarak şunları söyledi:

“Kongre sırasında baskıya, gücün kötüye kullanımına, insan hakları ihlallerine karşı fiziksel olarak savaşanlara da ayrıca yer vereceğiz. Türkiye'de Erdoğan rejimine karşı, hukuksuzca gözaltına alınan gazeteciler, akademisyenler, siyasi liderler ve İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu.”

Filibeck’in sözleri salonda alkış aldı. Kongre’de bugün “İlerici Belediye Başkanları” başlıklı bölümde, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun video mesajı gösterilecek. CHP Lideri Özel ise kongrenin yarın gerçekleşecek “Türkiye’ye İlerici Bakış” başlıklı oturumunda konuşacak.

ÖZEL: “GELECEĞİN YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN GENÇLERİ YURT DIŞINDA YANIMIZDA BULUNDURUYORUZ”

Özel, kongreye partisinin gençlik kollarından iki kadın, iki erkek temsilciyle katıldı.

Özel, kongre salonunda yaptığı açıklamada gençlerin kongrelere ve yurt dışı temaslarında yer almasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Nasıl yöneteceğimizi ifade ettiğimizde iki şeyden bahsetmiştik. Hem yaş ortalamasını düşürme. PM’nin yaş ortalaması 42’ye düşmüştü, MYK’nın da 44’e. Bu çok önemliydi. Bir de geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için onları yurt dışı temaslarda mutlaka yanımızda bulunduracağız. Hem de yurt dışında diğer gençlik örgütleriyle de temas sağlayacağız. Onlar partimizin gençlik kollarının yurt dışı ilişkilerden sorumlu ekibi olarak hem yurt dışında gençlerle temas ediyorlar hem de örneğin benim liderlerle yaptığım görüşmeye eşlik ediyorlar. Çıkınca da neyi niçin öyle yaptığımızı anlatıyoruz arkadaşlara. Belli organizasyonların belli kıdemlileri oluşmaya başladı. Mesela Kıbrıs ziyaretimize hep PM’nin aynı genç üyeleri geliyor. PES kongresine geldiğimizde gençlik kollarının yurt dışında görevli arkadaşlarımız bizimle geliyor. Sosyalist Enternasyonal’a belli arkadaşlar geliyor. 10 yıl sonra bu arkadaşlar bugün edindikleri deneyimlerle partimizi buralarda kendileri temsil ediyor olacaklar. Bayrak devir teslimi için şimdi yanımızda koşuyorlar. Vereceğiz, onlar koşacak, gidecek, biz geride kalacağız sonra.”

ÖZEL, BİR DİZİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

CHP Lideri Özel, kongrenin ardından ikili temaslarda bulunacak.

Özel; İsveç Sosyal Demokrat Partisi Lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi Lideri Paul Magnette, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman ve İtalya Demokrat Partisi Lideri Elly Schlein ile görüşecek.

Akşam ise Avrupa Sosyalist Partisi PES Liderler akşam yemeğine katılacak olan Özel, çekilecek olan aile fotoğrafında da yer alacak.