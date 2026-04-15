Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: Yayın yasağı getirildi!

Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı. 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay üzerine okul hızla tahliye edildi.

1 ÖĞRETMEN, 3 ÖĞRENCİ ÖLDÜ!

Vali Ünlüer yaptığı son açıklamada, saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 20 kişinin de yaralandığını açıklayan Ünlüer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı düzenlediğini kaydetti.



Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayın yasağı getirildiğini duyurdu.



Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

Radyo ve Telvizyon Üst Kurumu'ndan ise yayın yasağına dair resmi bir açıklama geldi.



RTÜK'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir."



Öte yandan RTÜK yasaktan önce yaptığı açıklamada basın kuruluşlarının olaya ilişkin görüntüler paylaşmamasını belirterek şu açıklamayı yayımlamıştı: