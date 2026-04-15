RTÜK'ten yayıncılara Kahramanmaraş saldırısına ilişkin uyarı

15.04.2026 14:46:00
Haber Merkezi
RTÜK, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya yönelik yayın kuruluşlarına uyarıda bulunduğu bir açıklama yaptı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine! 15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen elim hadiseye ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur."

Şanlıurfa'daki okulda silahlı saldırı… Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Saldırının ardından tüm tedbirleri alıyoruz, soruşturma sürüyor' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa’da bir okulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kamuoyunda oluşan 'okullardaki güvenlik zafiyetleri'ne yönelik tepkilere yanıt verdi.
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: Yayın yasağı getirildi! Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini belirtti.
Son dakika... Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: İlk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdi. Olayda saldırganın da öldüğü ifade edildi. Öte yandan saldırıda 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Uğur Mersinli'nin eski bir emniyet mensubu olduğu iddia edildi.