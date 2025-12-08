Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den, şehit polis Emre Albayrak için taziye mesajı

8.12.2025 16:38:00
ANKA
CHP lideri Özgür Özel, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olan polis memuru Emre Albayrak için bir taziye mesajı paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olan polis memuru Emre Albayrak’a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu esnasında şehit olan polis memurumuz Emre Albayrak’a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.

