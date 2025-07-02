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Özgür Özel'den 'Sivas Katliamı' mesajı: 'O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz'

Özgür Özel'den 'Sivas Katliamı' mesajı: 'O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz'

2.07.2025 12:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 'Sivas Katliamı' mesajı: 'O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andığı mesajında "Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 33 aydın ve sanatçının yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı'nın 32. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

"2 Temmuz 1993’te Sivas’ta insanlığa karşı işlenen en utanç verici saldırılardan birinde kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum" diyen Özgür Özel, "Adalet yerini bulana, Madımak bir Utanç Müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, mesajında "Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz" vurgusu yaptı.


İlgili Konular: #Özgür Özel #Sivas Katliamı

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