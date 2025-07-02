Özgür Özel'den 'Sivas Katliamı' mesajı: 'O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 33 aydın ve sanatçının yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı'nın 32. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

diyen Özgür Özel,ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı, mesajında "Türkiye’nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları biz ellerimizle temizleyeceğiz" vurgusu yaptı.



