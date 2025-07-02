Sivas katliamının 32. yılı: Madımak Oteli'nde neler yaşandı? Madımak katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Sivas katliamının üzerinden 32 yıl geçti. Üzerinden geçen 32 yıla karşın katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısı dinmezken, adalet birçok katliam davasında olduğu gibi bu davaya da uğramadı. Peki, Madımak Oteli'nde neler yaşandı? Madımak katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

MADIMAK OTELİ’NDE NELER YAŞANDI?

Olaylar, Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliklerine tepki gösteren bir grubun Cuma namazı çıkışı sloganlar atarak yürüyüşe geçmesiyle başladı. Kalabalık kısa sürede büyüdü ve etkinliğe katılanların konakladığı Madımak Oteli’ne yöneldi. Saatlerce süren kuşatma sonucunda otel ateşe verildi.

Yangında içeride bulunan 33 aydın ve sanatçı, 2 otel çalışanı ve 2 saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca onlarca kişi dumandan etkilenerek yaralandı. O gün orada bulunanlardan biri de yazar Aziz Nesin’di; yoğun tepkinin hedeflerinden biriydi...





HAYATINI KAYBEDENLER KİMLERDİ?

Saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğu şair, yazar, müzisyen ve ozandı. Aralarında Behçet Aysan, Metin Altıok, Asım Bezirci, Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin gibi kültür ve sanat dünyasının değerli isimleri bulunuyordu. Bu isimler, Anadolu’nun aydınlık yüzünü temsil ediyordu.

Madimak katliamında hayatını kaybedenler

Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı

Muhibe Akarsu - 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi

Gülender Akça - 25 yaşında

Metin Altıok - 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

Sehergül Ateş - 29 yaşında

Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında, şair

Erdal Ayrancı - 35 yaşında

Asım Bezirci - 66 yaşında, araştırmacı, yazar

Belkıs Çakır - 18 yaşında

Serpil Canik - 19 yaşında

Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör

Nesimi Çimen - 62 yaşında, şair, sanatçı

Carina Cuanna Thuijs - 23 yaşında, Hollandalı akademisyen

Serkan Doğan - 19 yaşında

Hasret Gültekin - 22 yaşında şair, sanatçı

Murat Gündüz - 22 yaşında

Gülsüm Karababa - 22 yaşında

Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair

Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist

Koray Kaya - 12 yaşında

Menekşe Kaya - 15 yaşında

Handan Metin - 20 yaşında

Sait Metin - 23 yaşında

Huriye Özkan - 22 yaşında

Yeşim Özkan - 20 yaşında

Ahmet Özyurt - 21 yaşında

Nurcan Şahin - 18 yaşında

Özlem Şahin - 17 yaşında

Asuman Sivri - 16 yaşında

Yasemin Sivri - 19 yaşında

Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı

İnci Türk - 22 yaşında

Ahmet Öztürk - 21 yaşında

Kenan Yılmaz - 21 yaşında





YARGILAMA SÜRECİ VE TEPKİLER

Katliamın ardından uzun süren bir yargılama süreci başladı. Ancak zamanla kamuoyunda adaletin tam olarak sağlanamadığına dair tepkiler büyüdü. Bazı sanıklar yakalanamadı, bazıları yurtdışına kaçtı. Zamanaşımı kararı ve beraat kararları kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

MADIMAK OTELİ BUGÜN NE DURUMDA?

2010 yılında Madımak Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı ve “Sivas Bilim ve Kültür Merkezi”’ne dönüştürüldü. Ancak bazı çevreler bu adımı yeterli bulmadı. Hâlen birçok kişi, binanın bir utanç müzesi haline getirilmesi ve yaşananların unutturulmaması gerektiğini savunuyor.

32 YILDIR AYNI YÜREK AĞRISI

2 Temmuz, sadece bir anma günü değil; aynı zamanda laiklik, düşünce özgürlüğü ve toplumsal barış için bir hatırlatma niteliği taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Madımak önünde anma törenleri düzenleniyor, hayatını kaybedenler için dualar ediliyor, adalet çağrıları yineleniyor.





ARTIK KATİLLERİ ARAMIZDA

Anayasa Mahkemesi, Madımak katliamında çakmağı ateşlediği belirtilen Yunis Karataş’ın "terör suçlusu" sayılamayacağına hükmederek tahliye yolunu açtı. Bu karar doğrultusunda, Madımak Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet alan 23 sanıktan 17’si serbest bırakıldı.

Katliamda çakmağı ateşleyerek yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Yunis Karataş, "koşullu salıverme" hükümlerinden yararlanmak için başvurdu ancak Sivas İnfaz Hakimliği 'terör suçlusu olduğu içi reddetti. AYM, Karataş'ın terör suçlusu sayılamayacağını iddia etti. Bu karar doğrultusunda, 32 yıl sonra davada ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17’si tahliye edildi. Cezaevinde kalan sanık sayısı 6’ya düştü.