Sivas katliamının 32. yılı: Madımak Oteli'nde neler yaşandı? Madımak katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Sivas katliamının üzerinden 32 yıl geçti. Üzerinden geçen 32 yıla karşın katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısı dinmezken, adalet birçok katliam davasında olduğu gibi bu davaya da uğramadı. Peki, Madımak Oteli'nde neler yaşandı? Madımak katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?
MADIMAK OTELİ’NDE NELER YAŞANDI?
Olaylar, Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliklerine tepki gösteren bir grubun Cuma namazı çıkışı sloganlar atarak yürüyüşe geçmesiyle başladı. Kalabalık kısa sürede büyüdü ve etkinliğe katılanların konakladığı Madımak Oteli’ne yöneldi. Saatlerce süren kuşatma sonucunda otel ateşe verildi.
Yangında içeride bulunan 33 aydın ve sanatçı, 2 otel çalışanı ve 2 saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca onlarca kişi dumandan etkilenerek yaralandı. O gün orada bulunanlardan biri de yazar Aziz Nesin’di; yoğun tepkinin hedeflerinden biriydi...
HAYATINI KAYBEDENLER KİMLERDİ?
Saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğu şair, yazar, müzisyen ve ozandı. Aralarında Behçet Aysan, Metin Altıok, Asım Bezirci, Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin gibi kültür ve sanat dünyasının değerli isimleri bulunuyordu. Bu isimler, Anadolu’nun aydınlık yüzünü temsil ediyordu.
Madimak katliamında hayatını kaybedenler
Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı
Muhibe Akarsu - 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi
Gülender Akça - 25 yaşında
Metin Altıok - 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci
Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı
Sehergül Ateş - 29 yaşında
Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında, şair
Erdal Ayrancı - 35 yaşında
Asım Bezirci - 66 yaşında, araştırmacı, yazar
Belkıs Çakır - 18 yaşında
Serpil Canik - 19 yaşında
Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör
Nesimi Çimen - 62 yaşında, şair, sanatçı
Carina Cuanna Thuijs - 23 yaşında, Hollandalı akademisyen
Serkan Doğan - 19 yaşında
Hasret Gültekin - 22 yaşında şair, sanatçı
Murat Gündüz - 22 yaşında
Gülsüm Karababa - 22 yaşında
Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair
Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist
Koray Kaya - 12 yaşında
Menekşe Kaya - 15 yaşında
Handan Metin - 20 yaşında
Sait Metin - 23 yaşında
Huriye Özkan - 22 yaşında
Yeşim Özkan - 20 yaşında
Ahmet Özyurt - 21 yaşında
Nurcan Şahin - 18 yaşında
Özlem Şahin - 17 yaşında
Asuman Sivri - 16 yaşında
Yasemin Sivri - 19 yaşında
Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı
İnci Türk - 22 yaşında
Ahmet Öztürk - 21 yaşında
Kenan Yılmaz - 21 yaşında
YARGILAMA SÜRECİ VE TEPKİLER
Katliamın ardından uzun süren bir yargılama süreci başladı. Ancak zamanla kamuoyunda adaletin tam olarak sağlanamadığına dair tepkiler büyüdü. Bazı sanıklar yakalanamadı, bazıları yurtdışına kaçtı. Zamanaşımı kararı ve beraat kararları kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.
MADIMAK OTELİ BUGÜN NE DURUMDA?
2010 yılında Madımak Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı ve “Sivas Bilim ve Kültür Merkezi”’ne dönüştürüldü. Ancak bazı çevreler bu adımı yeterli bulmadı. Hâlen birçok kişi, binanın bir utanç müzesi haline getirilmesi ve yaşananların unutturulmaması gerektiğini savunuyor.
32 YILDIR AYNI YÜREK AĞRISI
2 Temmuz, sadece bir anma günü değil; aynı zamanda laiklik, düşünce özgürlüğü ve toplumsal barış için bir hatırlatma niteliği taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Madımak önünde anma törenleri düzenleniyor, hayatını kaybedenler için dualar ediliyor, adalet çağrıları yineleniyor.
ARTIK KATİLLERİ ARAMIZDA
Anayasa Mahkemesi, Madımak katliamında çakmağı ateşlediği belirtilen Yunis Karataş’ın "terör suçlusu" sayılamayacağına hükmederek tahliye yolunu açtı. Bu karar doğrultusunda, Madımak Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet alan 23 sanıktan 17’si serbest bırakıldı.
Katliamda çakmağı ateşleyerek yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Yunis Karataş, "koşullu salıverme" hükümlerinden yararlanmak için başvurdu ancak Sivas İnfaz Hakimliği 'terör suçlusu olduğu içi reddetti. AYM, Karataş'ın terör suçlusu sayılamayacağını iddia etti. Bu karar doğrultusunda, 32 yıl sonra davada ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17’si tahliye edildi. Cezaevinde kalan sanık sayısı 6’ya düştü.