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Özgür Özel'den Sosyalist Enternasyonal toplantısı paylaşımı: Ana sloganı açıkladı!

Özgür Özel'den Sosyalist Enternasyonal toplantısı paylaşımı: Ana sloganı açıkladı!

23.05.2025 21:49:00
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ANKA
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Özgür Özel'den Sosyalist Enternasyonal toplantısı paylaşımı: Ana sloganı açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal toplantılarına başladıklarını bildirdi. Özel, üç gün sürecek toplantıların ana sloganının, "Hakkettiğimiz bir dünya için ya hep beraber ya hiçbirimiz!" olduğunu aktardı.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ve diğer katılımcılara dayanışmaları çerçevesinde teşekkür eden Özel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün İstanbul’da, 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal toplantılarımıza başladık. Misafirimiz olarak ülkemize gelen dostum İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez başta olmak üzere tüm kardeş partilerimize dayanışmaları için teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek toplantılarımızın ana sloganı: Hakkettiğimiz bir dünya için ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Özel, İstanbul’da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantılarının başlangıcında Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İlgili Konular: #CHP #slogan #Sosyalist Enternasyonal

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