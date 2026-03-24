Özgür Özel'den, tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın eşine telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın eşi Dila Arı'yı arayarak dayanışma mesajını iletti.
İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki gösteren Özel, Dila Arı'ya, "Her zaman yanındayız, destek olacağız. İsmail'i de yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 22.10 sıralarında gözaltına alındı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, pazar günü sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.