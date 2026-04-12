Özgür Özel'den 'Ümit Erkol' tepkisi: 'İmza yetkisi bile yoktu'

12.04.2026 20:26:00
CHP lideri Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından "İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erkol'un tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel şunları yazdı: 

"Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz.

Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir’de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu.

Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı.

Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!"

