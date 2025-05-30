Özgür Özel'den yurttaşlara çağrı: 'Adalet ve demokrasi için...'

CHP, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen mitinglerin yeni adresi Düzce oldu.

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenecek miting, 31 Mayıs cumartesi saat 14'te başlayacak.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi yurttaşlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kaydetti:

"Biz, Türkiye için hep birlikte başaracağız. Ekrem Başkan’ımızı ve tüm yol arkadaşlarımızı bu haksızlıktan kurtarıp özgürlüğe kavuşturacağız.

Yarın, adalet ve demokrasi için sesimizi Düzce’den yükselteceğiz!"





İMAMOĞLU DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da Düzce mitingi için yurttaşlara çağrı yapmış ve şunları aktarmıştı:

"Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek.

Düzceli hemşehrilerim bu adaletsizliğe büyük bir ses çıkaracaklar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. "