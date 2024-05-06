Siyasette 'yumuşama' temasları: Özel'den bir sürpriz ziyaret daha
CHP lideri Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra siyaset turlarına devam ediyor.
Özel, 2 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Özel, ardından DEM Parti'yi CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.
Özel, yarın Bahçeli'yi TBMM'de 12.00'da ziyaret edecek.
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