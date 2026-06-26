Özgür Özel Diyarbakır'da: Havalimanında zılgıtlarla karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, geldiği Diyarbakır’da havalimanında davul zurna eşliğinde kadınlar tarafından çekilen zılgıtlarla karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Özel, Diyarbakır Havalimanı’nda partililer ve yurttaşlar tarafından karşılandı.

Apronda partililer tarafından karşılanan Özel, havaalanı önünde kendisini bekleyen çok sayıda yurttaşla selamlaştı. “Özgür Başkan, özgür Türkiye” “Diyarbakır seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla ve davul zurna eşliğinde kadınların çektiği zılgıtlarla karşılanan Özel’e yoğun ilgi gösterildi.

"SİZ ARKANIZA BAKMADAN YÜRÜYÜN ÇÜNKÜ BİZ VARIZ"

Özel, partililer tarafından hazırlanan “Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü biz varız. Amed butlana karşı” yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

ESNAFI ZİYARET EDECEK

Özel, Diyarbakır’daki temasları kapsamında Ulu Camisi’nde cuma namazını kılıp, Suriçi’ndeki esnafı ziyaret edecek. Özel, daha sonra Bismil ilçesinde bağlı Işıklar mahallesinde çiftçilerle bir araya gelecek. Özel, kentteki temaslarına sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıya devam edecek.

Özel'in akşam saatlerinde ise Diyarbakır’da gençler ile bir araya gelmesi bekleniyor.