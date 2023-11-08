Son dakika... Özgür Özel duyurdu: CHP'de kritik 'yargı' toplantısı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 20:19

Güncelleme: 08.11.2023 - 20:46

Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına karşın tahliye etmemesi üzerine CHP toplantı kararı aldı.

ÖZEL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 21.00'de milletvekillerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını değerlendirmek üzere basına kapalı olarak olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.

Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.

Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır."

Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.



Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.



Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2023

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.