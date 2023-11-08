Son dakika... Özgür Özel duyurdu: CHP'de kritik 'yargı' toplantısı
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın tutuklu vekil Can Atalay ve AYM'ye ilişkin kararının ardından CHP'nin Meclis Grubu'nu olağanüstü kapalı toplantıya çağırdığını duyurdu.
Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına karşın tahliye etmemesi üzerine CHP toplantı kararı aldı.
ÖZEL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 21.00'de milletvekillerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını değerlendirmek üzere basına kapalı olarak olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.
Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.
Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır."
Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2023
Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez.
Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- Alım fiyatı 5 TL'ye düştü! Çiftçiler hasadı erteledi...
- Akşener'den yanıt geldi!
- Açıklama geldi!
- Yeni yılda büyük zam geliyor!
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı
- İşte Türkiye'de en güvenilen 20 ünlü
- 'Transfer'de 'teşvik' iddiası