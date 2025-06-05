Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması: CHP'li isimlerden tepki yağdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özgür Özel hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı “yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMAYA TEPKİ YAĞDI

Jet soruşturmanın ardından CHP'li isimler sosyal medyada tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi, her türlü soruşturmaya ve saldırıya karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya hazırdır. Korkmayız! Yılmayız! Kararlıyız!" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ ZİNDANINA SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜK CESARETİMİZ VAR!"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında, 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatmış. Elbette şaşırmadık! Yarattığınız bu hukuksuzluk düzenine yenilmeyeceğiz. Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek. Bizim zırhımız gençler, emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler! Bizim zırhımız ezilenler! Bizim zırhımız 86 milyon vatandaşımız!

Sizin talimatlı yargınız varsa bizim söylemekten usanmayacağımız doğrularımız, Silivri zindanlarına sığmayacak kadar büyük cesaretimiz var! Talimatlarla yargıya yön veren siz, Tertemiz insanları sıra sıra dizip terörist muamelesi yaparak kriminalize etmeye çalışan siz, Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Genel Başkanımızı, geleceğin cumhurbaşkanını ve belediye başkanlarımızı hedef alan siz, Hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan yine siz, Ama suçlu biz, soruşturulan biz öyle mi? Meydanlardaki milyonları tutuklayamazsınız, bizi bitiremezsiniz! Milletle savaşan kaybeder. Kaybedeceksiniz!"

"BUGÜNE KADAR BOYUN EĞMEDİK, ŞİMDİ DE EĞMEYECEĞİZ!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karalama kampanyaları Baskılar Soruşturmalar… Hezimetin ve çöküşün ayak sesleri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in arkasında yılmadan, kararlılıkla, sonuna kadar duruyoruz, duracağız. Türkiye’nin geleceği için dimdik ayaktayız. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak, geçmişten bugüne boyun eğmedik, şimdi de eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





"YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ!"





CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin, adalet ve demokrasi mücadelesine adanmış gençleri olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel’in göz hizasında ve omuz başındayız. Soruşturmalarla, saldırılarla bizi korkutamazsınız. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.





"BİR GÜN HESAP VERECEĞİNİ SÖYLEMEK BİZİM GÖREVİMİZDİR AKIN GÜRLEK!"





CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Yargı görevini yapan kişi hukuku sürekli olarak çiğneyip düşman ceza hukuku uyguluyorsa, bir gün hesap vereceğini söylemek bizim görevimizdir Akın Gürlek!"