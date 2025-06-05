Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması: CHP'li isimlerden tepki yağdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özgür Özel hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı “yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
SORUŞTURMAYA TEPKİ YAĞDI
Jet soruşturmanın ardından CHP'li isimler sosyal medyada tepki gösterdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi, her türlü soruşturmaya ve saldırıya karşı Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaya hazırdır. Korkmayız! Yılmayız! Kararlıyız!" ifadelerini kullandı.
"SİLİVRİ ZİNDANINA SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜK CESARETİMİZ VAR!"
CHP Sözcüsü Deniz Yücel de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.
Yücel, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında, 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlatmış. Elbette şaşırmadık! Yarattığınız bu hukuksuzluk düzenine yenilmeyeceğiz. Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek. Bizim zırhımız gençler, emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler! Bizim zırhımız ezilenler! Bizim zırhımız 86 milyon vatandaşımız!
Sizin talimatlı yargınız varsa bizim söylemekten usanmayacağımız doğrularımız, Silivri zindanlarına sığmayacak kadar büyük cesaretimiz var! Talimatlarla yargıya yön veren siz, Tertemiz insanları sıra sıra dizip terörist muamelesi yaparak kriminalize etmeye çalışan siz, Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Genel Başkanımızı, geleceğin cumhurbaşkanını ve belediye başkanlarımızı hedef alan siz, Hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan yine siz, Ama suçlu biz, soruşturulan biz öyle mi? Meydanlardaki milyonları tutuklayamazsınız, bizi bitiremezsiniz! Milletle savaşan kaybeder. Kaybedeceksiniz!"