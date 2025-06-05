Özgür Özel'e karşı bir soruşturma da Ankara'dan! Başsavcılık harekete geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul'dan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Özgür Özel hakkındaki soruşturmaya konu suçlamaların "suç işlemeye tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" olduğu öğrenildi.

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, CHP'li belediyelere yönelik operasyonda gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye götürülürken tek sıra halinde dizilmesi ve bu görüntülerin medyaya servis edilmesine sert tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında şunları söylemişti