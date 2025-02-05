Özgür Özel, Erdoğan'a 'bakanlık' önerisini açıkladı: 'Bu kişi siyaset üstü olmalı'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 21:22

Güncelleme: 05.02.2025 - 21:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Adıyaman'da konuştu.

Özel, SZC TV'de katıldığı canlı yayında CHP’li belediye­lerin deprem gündemine ilişkin hazırlıklarına değindi.

Özgür Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"Bir ülkenin kayıplarını doğru bilme hakkı var. Kapalı nüfus sayımına ihtiyacımız var. Bu sayımla birlikte depremdeki kayıplarımızın sayısı net bir şekilde ortaya çıkar ve bunun yanında ülkede bulunan kaçak sığınmacıları da öğrenebiliriz.

Bugün depremle ilgili çok güzel bir belgesel izledim, gerçekten çok etkileyiciydi. En çok duyduğum şeylerden biri, Adıyaman’ın adını ve sesini üç, dört gün kimsenin duymadığıydı. Geç kalındığı söylendi, evet, bu doğru. Bu konuyu çok konuştuk.''

YENİ BAKANLIK ÖNERİSİ

Özel, "Deprem ve Afet Yönetimi" için yeni bir model önererek 6 Şubat'taki depremler sonrası yaşanan gecikmeleri eleştirdi.

Depremin hemen ardından yapılan müdahalelerin de önemli olduğunu belirten Özel, 'Deprem ve Afet Bakanlığı' önerisini Erdoğan ile 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yaptığı yüz yüze görüşmelerde dile getirdiğini söyledi.

''ERDOĞAN'A ÖNERDİĞİM FİKRİ YİNE TEKRARLADIM''

Özel konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Ama şunu söylemek isterim: Depremin ardından ilk 24 saat, ilk 5-7 gün çok önemlidir. Ancak, en kritik olan şey, deprem olmadan önce ne yaptığınızdır. O yüzden, ben bugün Sayın Erdoğan’a yüz yüze görüşmemde de önerdiğim bir fikri yine tekrarladım. İlkinde ciddi şekilde not aldı, ama bunu burada, canlı yayında sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum.

''BU KİŞİ SİYASİ OLMAMALI''

Bugün Sayın Erdoğan’a düşen görev, liyakatinden, becerisinden ve deneyiminden şüphe edilmeyecek, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan, yetkin, tam yetkili ve donanımlı bir kişiyi, deprem ve afetlere hazırlık bakanı olarak atamaktır. Bu kişi siyasi olmamalıdır.

Sonra, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin liderlerine, hatta grupları oluşturan siyasi partilerin liderlerine, kendi partisine de kendisi atayarak, birer bakan yardımcısı atamalıyız. AK Parti’den, CHP’den, DEM’den, İYİ Parti’den ve Yeni Yol grubundan, hatta onları oluşturan partilerden birer bakan yardımcısı atamak gerekir.

EGE'DEKİ DEPREMLER

Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor. Dün, ilgili genel başkan yardımcımı oraya gönderdim. Bütün büyükşehir belediye başkanlarımız, onların üst düzey yetkilileri ve değerli akademisyenlerle birlikte olağanüstü bir durum toplantısı yaptılar. Bir yol haritası belirlediler, ama bu bizim partner yol haritamızdır.''

KONTEYNER EVLERE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içerisinde Adıyaman’da konteyner kenti ziyaret etti. Özel, depremzede çocukların yaşadığı internet sorununa dikkat çekerek, “Konteynerin interneti tabii ki güçlendirilsin ama esas çözüm kalıcı konutlar, bir de kalıcı okullar. Burada 17 öğrencimiz var. Dört tanesinin okulu normal, 13 tanesi konteynerde okula gidiyor. Bir an önce artık sağlam okullara kavuşmaları lazım. Bunlar çok tatlı, pırıl pırıl çocuklar ama eğitimleri aksarsa ömürlerinden gelecekte telafi edemeyecekleri kayıplar olur” dedi.

CHP genel Başkanı Özgür Özel, bugün 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’a gitti. Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte TPOA mevkiinde bulunan K15 ve K12 konteyner kentlerini ziyaret etti. Özel, burada çocuklarla sohbet etti.