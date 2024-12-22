Özgür Özel, Fas’ta Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın ikinci gününe katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın ikinci günü çalışmalarına katıldı.
CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Fas temaslarının ikinci gününde devam etmekte olan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katıldı. Toplantı bugün "Yeni bir enternasyonalizm için bir araç olarak Geleceğin Paktı" ve "İklim değişikliğinin ve doğal afetlerin sosyo-ekonomik etkileri" başlıklarıyla yapılıyor.
Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, PM Üyesi Erbil Aydınlık ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak’tan oluşan CHP heyeti eşlik etti.
CHP Lideri Özel, toplantının başında, Meksika muhalefetinden Kurumsal Devrimci Parti (PRI) Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Alejandro Moreno Cardenas ile selamlaştı.
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