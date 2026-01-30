Özgür Özel, Fatih Erbakan'ı ziyaretinde konuştu: 'Özlem Çerçioğlu insan içine çıkamayacak halde'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti liderlerine yönelik ziyaretleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüştü.

Özel ve Erbakan görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan Özel, AKP'nin başka partilerden "belediye başkanı" transferine tepki gösterdi. "AKP işi gücü bırakmış CHP'den, YRP'den başkan devşireyim diye uğraşıyor" diyen Özel, başkanlara "Ya AK Parti'ye katılacaksın ya da Silivri'ye atılacaksın", "Bütün borçlarını sileriz, seni baş tacı yapacağız" şeklinde tehdit ve teklifler yapıldığını söyledi.

Özel, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için de şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin siyasi kapkaç operasyonundan muzdaribiz. İl belediye başkanlarımıza 'Sizi Cumhurbaşkanımıza götüreyim' diyecek kadar hadsizleşen bir sürecin içerisindeyiz. Biz çok sert tepki gösterdik Aydın'da. Bin pişman oldu, insan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisine durumunu söylediğimde, kurnaz ya, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var o belgeler orada durur. Günü geldiğinde mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam onun hakkındaki bilgileri edinecek mahkeme bulurum. Tazminat davası açsaydın da görseydik. Kendisine güvenen, ahlakına güvenen, iftiraya ve şantaja güvenenler Silivri'de yatıyor. AKP'ye katılanlara ibret-i alem olsun. Bu iş seçimle bitmez. Seçimden sonra olur. Bu siyasi kapkaçtır. AKP işi gücü bırakmış CHP'den, YRP'den başkan devşireyim diye uğraşıyor. onları rahatsız etmeye, millet için siyaset yapmaya ve iktidar olmaya kararlıyız."

ÇERÇİOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

AKP'li Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş’a iş yaptığı bütün CHP’li belediyelere iftira attırdılar. Aydın’ın iftirasından önce Aydın’a gösterip, ‘Ya Silivri’ye gireceksin, ya AK Parti’ye geçeceksin’ dediler. AK Parti’ye geçti diye hanımefendi el üstünde. Tayyip Bey onu övüyor" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Çerçioğlu, X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."