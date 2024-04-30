Özgür Özel, Filistin Öğrencileri Birliği temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 23:21
Özgür Özel, Filistin Öğrencileri Birliği temsilcileriyle bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı, oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan" gittiği ifadeleriyle Özel'e hediye etti. 



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