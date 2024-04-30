Özgür Özel, Filistin Öğrencileri Birliği temsilcileriyle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler
Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Türkiye'de eğitim gören Filistinli
gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen
"Filistin Şiiri" isimli kitabı, oğlunun selamı ile "Deniz
Gezmiş'in yolundan" gittiği ifadeleriyle Özel'e hediye etti.
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