Özgür Özel, Filistin Öğrencileri Birliği temsilcileriyle bir araya geldi

Yayınlanma: 30.04.2024 - 23:21

Güncelleme: 30.04.2024 - 23:21

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği temsilcilerini TBMM'de ağırladı. Türkiye'de eğitim gören Filistinli gençler; Filistinli arkadaşı İsa tarafından Deniz Gezmiş'e hediye edilmek istenen "Filistin Şiiri" isimli kitabı, oğlunun selamı ile "Deniz Gezmiş'in yolundan" gittiği ifadeleriyle Özel'e hediye etti.

