Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaletin, dayanışmanın
ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun
en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum"
ifadesini kullandı.
Özel, Arap Alevi toplumunun Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla
sosyal medya hesabındaki mesajında, "Adaletin, dayanışmanın ve
beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyorum. Arap Alevi
toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini
diliyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP liderinin paylaşımı şöyle: