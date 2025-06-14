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Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

14.06.2025 10:29:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Özel, Arap Alevi toplumunun Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında, "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı’nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP liderinin paylaşımı şöyle:


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