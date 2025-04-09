Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı: ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
21. olağanüstü kurultay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır” sözlerini değerlendirdi.
Erken seçim olmazsa Erdoğan’ın anayasa göre aday olamayacağını anımsatan Özel, “Yani Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemeye kararlı. Sorumuz, sizin adayınız kim? Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Sizinki kim? Süleyman Soylu mu? Hakan Fidan mı? İbrahim Kalın mı? Ya da bu sefer aday MHP’den mi olacak?” dedi.
Etiketler: #Özgür Özel #Recep Tayyip Erdoğan #CHP Genel Merkezi
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