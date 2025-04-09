Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı: ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır” sözlerini değerlendirdi.

Erken seçim olmazsa Erdoğan’ın anayasa göre aday olamayacağını anımsatan Özel, “Yani Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemeye kararlı. Sorumuz, sizin adayınız kim? Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Sizinki kim? Süleyman Soylu mu? Hakan Fidan mı? İbrahim Kalın mı? Ya da bu sefer aday MHP’den mi olacak?” dedi.